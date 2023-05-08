مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي عن أمله في أن تحقق لجنة «6+6» توافقات تصل بالبلاد إلى الانتخابات، لكن الواقع يحول دون ذلك متابعا: «اللجنة ولدت ميتة، فهي ولدت من رحم التعديل الدستوري الـ13 الذي شابه الكثير من المثالب، ولذلك فإن مهمة اللجنة أكبر من حجمها وقدراتها ولن تستطيع حتى إن خلصت نواياها أن تصل في ظل المناخ المتخاصم» الحالي.

وأضاف: «لن يأتوا لنا بمعجزات لأن المعضلة كبيرة وطالما هناك طرف يصر على انتخابات رئاسية وفق قاعدة دستورية معينة، وطرف يفكر في اتجاه آخر، فهما يختلفان في كل شيء ويتفقان في مسألة المداورة وعملية بيع الوهم لليبيين، فلا مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو حكومة عبدالحميد الدبيبة يريدون الانتخابات»، حسب حديثه خلال حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، المذاعة أمس الأحد.

الذهاب إلى لجنة رفيعة المستوى

وأكمل: «ربما سنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى تتكون من فاعلين وأصحاب خبرات، وسيجرى تحييد مجلسي النواب والدولة أو اختيار أعضاء منهما بصفتهم الشخصية، وهذه اللجنة ستنال المشروعية على اعتبار أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مسؤول عن اختيار أفرادها، وهو مفوض من الأمم المتحدة، وربما سيكون هناك دعم دولي وكل المعطيات الدولية ستدعم هذا التوجه».

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وتابع: «وحتى لا نظلم لجنة (6+6)، فهي مرتبطة بخيوط مجلسي النواب والدولة وهما اللذان يديران اللجنة ولا يمكن أن نتصور أنها ستنشئ لنا قاعدة دستورية لن يوافق عليها رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وإذا قلنا إنه لا يوجد تدخل إقليمي أو دولي من وراء الستار فسنظلم تلك اللجنة».

وأردف: «اللجنة رفيعة المستوى آخر خطوة ممكن أن نتكئ عليها ونحن ذاهبون إليها بالفعل ولكن على باتيلي أن يختار أعضاءها بحكمة ويبتعد عن مجلسي النواب والدولة وعليه أن يمتلك الشجاعة لمخاطبة الليبيين فسيكونون جميعا معه».