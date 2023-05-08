  • Alwasat News
Atwasat

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 09:50 صباحا
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
مسعود السلامي خلال حديثه في حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، 7 مايو 2023.
alwasat radio

أعرب أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مسعود السلامي عن أمله في أن تحقق لجنة «6+6» توافقات تصل بالبلاد إلى الانتخابات، لكن الواقع يحول دون ذلك متابعا: «اللجنة ولدت ميتة، فهي ولدت من رحم التعديل الدستوري الـ13 الذي شابه الكثير من المثالب، ولذلك فإن مهمة اللجنة أكبر من حجمها وقدراتها ولن تستطيع حتى إن خلصت نواياها أن تصل في ظل المناخ المتخاصم» الحالي.

وأضاف: «لن يأتوا لنا بمعجزات لأن المعضلة كبيرة وطالما هناك طرف يصر على انتخابات رئاسية وفق قاعدة دستورية معينة، وطرف يفكر في اتجاه آخر، فهما يختلفان في كل شيء ويتفقان في مسألة المداورة وعملية بيع الوهم لليبيين، فلا مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو حكومة عبدالحميد الدبيبة يريدون الانتخابات»، حسب حديثه خلال حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، المذاعة أمس الأحد.

الذهاب إلى لجنة رفيعة المستوى
وأكمل: «ربما سنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى تتكون من فاعلين وأصحاب خبرات، وسيجرى تحييد مجلسي النواب والدولة أو اختيار أعضاء منهما بصفتهم الشخصية، وهذه اللجنة ستنال المشروعية على اعتبار أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مسؤول عن اختيار أفرادها، وهو مفوض من الأمم المتحدة، وربما سيكون هناك دعم دولي وكل المعطيات الدولية ستدعم هذا التوجه».

- جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
- محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات
- شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

وتابع: «وحتى لا نظلم لجنة (6+6)، فهي مرتبطة بخيوط مجلسي النواب والدولة وهما اللذان يديران اللجنة ولا يمكن أن نتصور أنها ستنشئ لنا قاعدة دستورية لن يوافق عليها رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وإذا قلنا إنه لا يوجد تدخل إقليمي أو دولي من وراء الستار فسنظلم تلك اللجنة».

وأردف: «اللجنة رفيعة المستوى آخر خطوة ممكن أن نتكئ عليها ونحن ذاهبون إليها بالفعل ولكن على باتيلي أن يختار أعضاءها بحكمة ويبتعد عن مجلسي النواب والدولة وعليه أن يمتلك الشجاعة لمخاطبة الليبيين فسيكونون جميعا معه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20

شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20
مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين

مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية

اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 8 مايو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 8 مايو 2023)
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين ...
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى ...
محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات
محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
تكليف عبدالناصر الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار
تكليف عبدالناصر الناجح مديرا عاما للهيئة العامة لتشجيع ......
من رأس أجدير إلى سرت: البحر مضطرب والرياح شمالية غربية نشطة
من رأس أجدير إلى سرت: البحر مضطرب والرياح شمالية غربية نشطة...
مؤسسة النفط تعيد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة
مؤسسة النفط تعيد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة...
محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات
محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات...
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة ......
المزيد