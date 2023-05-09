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لجنة «6+6» تستمع لملاحظات «المفوضية العليا» حول قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 12:41 صباحا
لجنة «6+6» تستمع لملاحظات «المفوضية العليا» حول قوانين الانتخابات
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
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استمعت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة للملاحظات الفنية للمفوضية الوطنية العليا حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء، عُقد اليوم الإثنين، مع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، بحسب بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

- السايح يبحث مع لجنة «6+6» مسائل فنية تتعلق بالانتخابات
- بليحق: تقارب في وجهات النظر بين أعضاء (6+6) على القوانين الانتخابية

وأضاف بليحق أن اللجنة بحثت مع السايح الملاحظات الفنية لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية.

وفي الثالث من مايو الجاري عقدت لجنة «6+6» اجتماعًا بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. وقتها قال الناطق باسم مجلس النواب إن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر، دون مزيد من التفاصيل.

لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
لجنة «6+6» تجتمع رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السايح بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 8 مايو 2023 (عبدالله بلحيق)
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