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بالصور: السفير الفرنسي في بلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 12:42 مساء
بالصور: السفير الفرنسي في بلدية زليتن
من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
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زار السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والقائم بالأعمال الليبية السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى، ووزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبوهيسة اليوم الإثنين بلدية زليتن، وفق بيان صادر عن البلدية.

عميد بلدية زليتن في استقبال السفير الفرنسي
وكان في استقبال السفير الفرنسي عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة زليتن وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في البلدية. ولم يوضح البيان جدول أعمال الزيارة.

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ومنذ يومين، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السفير الفرنسي في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، وفق ما أعلنته السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» الجمعة.

من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
من زيارة السفير الفرنسي لبلدية زليتن، 8 مايو 2023. (بلدية زليتن)
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