إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، استمرار دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في إزالة المخالفات والبناء العشوائي داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بإزالة تلك المخالفات بناء على تعليمات أمر النائب العام.

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وأوضحت أن تلك الدوريات أزالت اليوم عدة مواقع ببلدية زليتن رفقة دوريات فرع جهاز الشرطة الزراعية ومهندسي مشروع السكة الحديدية.

جانب من إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من إزالة مبانٍ عشوائية داخل حرم السكة الحديدية بمدينة زليتن، الأحد 7 مايو 2023 (وزارة الداخلية)