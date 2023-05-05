الدبيبة يناقش تأثير أزمة السودان والمسار السياسي مع السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج وذلك بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، وفق ما أعلنته السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وقالت السفارة إن الدبيبة تبادل مع السفير مصطفى مهراج «النقاش حول الأزمة في السودان وتأثيرها على دول الجوار والمسار السياسي الليبي في ظل مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي».

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ولم ينشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ولا المنصات الإعلامية الحكومية أي تصريحات بشأن اللقاء.

وتشكل الأزمة السودانية واستمرار الجمود السياسي في ليبيا، محور اهتمام المجتمع الدبلوماسي بسبب التداعيات الإنسانية والأمنية وانعكاساتها الاجتماعية والمعيشية على ليبيا والسودان ودول جوار البلدين الشقيقين.