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الدبيبة يؤكد على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 09:21 مساء
الدبيبة يؤكد على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا
لقاء الدبيبة وبن قدارة بمقر مجلس الوزاراء في طرابلس، الخميس 4 مايو 2023. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه اليوم الخميس، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس غدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في إطار متابعته لخطة المؤسسة التطويرية للعام 2023.

بن قدارة يوضح مساهمة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن بن قدارة أكد للدبيبة خلال اللقاء «أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة»، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022.

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وأوضح بن قدارة أن الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط «ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج»، مؤكدًا أن «هذا ما جرى العمل عليه خلال العام الماضي».

الدبيبة يشيد بجهود دعم قطاع النفط
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أشاد من جانبه، بالجهود المتواصلة لكل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، في دعم القطاع والحفاظ على استقراره.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة» والمقدرة بمليوني برميل يوميًا.

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