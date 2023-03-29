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المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعتمد خطة مؤسسة النفط 2023 - 2027

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 06:06 مساء
المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعتمد خطة مؤسسة النفط 2023 - 2027
الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة، الأربعاء 29 مارس 2023. (حكومتنا)
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اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال اجتماع المجلس العادي الثالث، خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 - 2027، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه العادي الثالث ظهر اليوم الأربعاء في ديوان المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وبحضور أعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

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وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى (2 مليون) برميل يوميا، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين (أ ـ هـ)، ومناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

الدبيبة: دعم المؤسسة الوطنية للنفط أولوية لمؤسسات الدولة كافة
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع، أن دعم المؤسسة الوطنية للنفط والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لمؤسسات الدولة كافة، مطالبا بالشروع في ملف الطاقة البديلة لأنه أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها.

كما اقترح الدبيبة إمكانية مشاركة الشركات العالمية في ملف الطاقة البديلة للاستفادة من خبراتها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة، الأربعاء 29 مارس 2023. (حكومتنا)
الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة، الأربعاء 29 مارس 2023. (حكومتنا)
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