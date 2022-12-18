برئاسة الدبيبة.. «الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية الإنتاج والتعاون مع «إيني»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اليوم الأحد، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى التعاون مع شركة «إيني» الإيطالية للمنطقة البحرية «A and E».

وتناول اللقاء، الذي عُقِد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بصفته رئيس المجلس، المواضيع الاستراتيجية لملف الطاقة، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والتخطيط المكلف والنفط والغاز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس جهاز الطاقات المتجددة وممثل ديوان رئاسة الوزراء.

- الدبيبة يعيد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسته ويمنحه 26 اختصاصا

- المجلس الأعلى للطاقة يؤجل النظر في الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء

ملف الطاقة المتجددة

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع استعرض ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة، والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.

ولفت البيان إلى أن أبرز مهام المجلس هي الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.

الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الأحد 18 ديسمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الأحد 18 ديسمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الأحد 18 ديسمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)