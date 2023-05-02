«زلاف ليبيا»: خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون تقترب من 100 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، أن «خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون تقترب من الـ100 ألف برميل»، وذلك بعد قرابة 5 أسابيع من انطلاقتها.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إنتاح حقل إيروان النفطي «تجاوز 92 ألف برميل، أمس الإثنين الأول من مايو» الجاري، مشيدة بجهود كل من أسهم في نجاح خطتها من شركات متعاقدة وإدارة العمليات والإدارات المساندة وكل مستخدمي شركتي «زلاّف وأكاكوس» بحقلي إيراون والشرارة.

نسبة نجاح خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون

وأضافت الشركة أن هؤلاء كان لهم في الوصول بخطة الإنتاج المبكر «إلى نسبة نجاح تجاوزت 94%، رغم حداثة التجربة وصعوبة الظروف ودون أي حوادث تذكر».

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وتزامنا مع يوم العمال العالمي، هنأت شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، جميع المستخدمين بجميع المواقع الذين أثبتوا قدرتهم على تحدي جميع الصعاب من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

إطلاق خطة الإنتاج المبكر من حقل إيراون

وبدأت شركة «زلاف ليبيا»، في 29 مارس، عمليات ضخ النفط الخام ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل «إيراون» النفطي بمعدل 3000 برميل يوميا، وذلك تنفيذا لسياسة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وتوقعت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن تصل معدلات الإنتاج لحقل «إيروان» إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميا في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنابيب الرابط مع حقل «الشرارة».

وتعد شركة «زلاف ليبيا» من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج، وذلك بمعدل 12 رحلة يوميا من خزانات الإنتاج بحقل «إيراون» إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل «الشرارة» التابع لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية.