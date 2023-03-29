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انطلاق خطة الإنتاج المبكر بحقل «إيراون» بمعدل 3000 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 09:18 مساء
انطلاق خطة الإنتاج المبكر بحقل «إيراون» بمعدل 3000 برميل يوميا
جانب من عملية انطلاق الإنتاج المبكر بحقل «إيراون»، الأربعاء 29 مارس 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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بدأت شركة زلاف، اليوم الأربعاء، عمليات ضخ النفط الخام ضمن الخطة البديلة للإنتاج المبكر من حقل «إيراون» النفطي بمعدل 3000 برميل يوميا، وذلك تنفيذا لسياسة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وتوقعت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن تصل معدلات الإنتاج لحقل «إيروان» إلى أكثر من 16 ألف برميل يوميا في حالة جاهزية جميع الآبار وخط الأنابيب الرابط مع حقل «الشرارة».

- «زلاف» ليبيا تؤكد جاهزيتها لبدء إنتاج حقل إيراون منتصف العام المقبل

يشار إلى أن شركة زلاف ليبيا تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج، وذلك بمعدل 12 رحلة يوميا من خزانات الإنتاج بحقل «إيراون» إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل «الشرارة» التابع لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية.

اعتماد خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 - 2027
وفي وقت سابق اليوم، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال اجتماع المجلس العادي الثالث، خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 - 2027، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين (أ ـ هـ)، ومناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.

جانب من عملية انطلاق الإنتاج المبكر بحقل «إيراون»، الأربعاء 29 مارس 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من عملية انطلاق الإنتاج المبكر بحقل «إيراون»، الأربعاء 29 مارس 2023 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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