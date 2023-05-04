دعم جهود زيادة إنتاج النفط في مشاورات بن قدارة والكبير

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، دعم جهود مؤسسة النفط الهادفة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمكتب الكبير إلى استعراض خطة مؤسسة النفط التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغ إنتاج الخام مليون و214 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 18 ألف برميل خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

بن قدارة يتحدث عن رفع إنتاج ليبيا النفطي

وسبق أن تحدث بن قدارة خلال مقابلة مع جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في مارس، عن هدفه رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وتعهد بمراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب مزيد الاستثمار الأجنبي.

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وأشار بن قدارة إلى صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار جرى توقيعها في يناير مع شركة «إيني» الإيطالية لتطوير حقل غاز بحري كدليل على إحراز تقدم، وقال: «سترى المزيد من هذه المشاريع الكبيرة في ليبيا».

ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»

ويرى بن قدارة أن التغييرات المخطط إدخالها على النظام المالي للاستثمار في مجال النفط والغاز، ستجعل ليبيا أكثر «جاذبية للمستثمرين الدوليين»، دون تقديم مزيد التفاصيل.

وكشف إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، إدارة منفصلة للتركيز على إنتاج الغاز بهدف تصدير المزيد من موارد الطاقة إلى الدول الأوروبية التي تسعى لاستبدال الإمدادات من روسيا.

وتزود ليبيا، أوروبا بنحو ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنويا عبر خط أنابيب إلى إيطاليا، وهو ما يكفي لتلبية نحو 2% من طلب القارة.