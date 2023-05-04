  • Alwasat News
Atwasat

تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 06:00 مساء
تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين
لقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع المنقوش، الخميس 4 مايو 2023. (حساب المنقوش على تويتر)
alwasat radio

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التأكيد على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، متعهدًا مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، بحسب ما أعلنته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

واستقبل تبون بقصر المرادية اليوم الخميس، المنقوش ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، عقب جلسة مباحثات موسعة أجراها الوفد الليبي مع نظرائه في الجزائر.

وغردت المنقوش عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «التقيت رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين».

- ملفا فتح الحدود وإدارة المياه الجوفية على رأس مناقشات المنقوش في الجزائر
- المنقوش تتفقد المقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر
- المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل موسعة بين البلدين

وتركزت جلسة العمل الموسعة التي أجراها المسؤولون الليبيون والجزائريون اليوم، على ملفات إدارة المياه وفتح الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية والبحرية، وتنسيق المواقف في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم

البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يلتقي ميلوني ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية الإيطاليين في روما
حفتر يلتقي ميلوني ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية الإيطاليين في...
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
ملفا فتح الحدود وإدارة المياه الجوفية على رأس مناقشات المنقوش في الجزائر
ملفا فتح الحدود وإدارة المياه الجوفية على رأس مناقشات المنقوش في ...
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
المنقوش توضح محاور جلسة العمل الموسعة مع المسؤولين في الجزائر
المنقوش توضح محاور جلسة العمل الموسعة مع المسؤولين في الجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
بدعم فرنسي.. افتتاح مركز لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين بسوق العمل في طرابلس
بدعم فرنسي.. افتتاح مركز لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج ......
تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين
تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون ......
إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية
إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة ......
المنقوش توضح محاور جلسة العمل الموسعة مع المسؤولين في الجزائر
المنقوش توضح محاور جلسة العمل الموسعة مع المسؤولين في ......
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل...
المزيد