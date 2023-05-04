تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا وتطوير علاقات التعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التأكيد على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، متعهدًا مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، بحسب ما أعلنته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

واستقبل تبون بقصر المرادية اليوم الخميس، المنقوش ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، عقب جلسة مباحثات موسعة أجراها الوفد الليبي مع نظرائه في الجزائر.

وغردت المنقوش عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «التقيت رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين».

- ملفا فتح الحدود وإدارة المياه الجوفية على رأس مناقشات المنقوش في الجزائر

- المنقوش تتفقد المقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر

- المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل موسعة بين البلدين

وتركزت جلسة العمل الموسعة التي أجراها المسؤولون الليبيون والجزائريون اليوم، على ملفات إدارة المياه وفتح الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية والبحرية، وتنسيق المواقف في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان.