المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل موسعة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأربعاء، إلى الجزائر العاصمة، وأجرت محادثات مع وزير الخارجية أحمد عطاف تمهيدًا لجلسة عمل موسعة غدًا الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن المنقوش «حلت في زيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية - الليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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جلسة عمل موسعة بين ليبيا والجزائر

وأضافت الوزارة أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف «أجرى بهذه المناسبة، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش»، منوهة بأنه «من المنتظر أن يعقد الطرفان يوم غدٍ جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين».

ووصلت المنقوش رفقة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي إلى الجزائر، بعد زيارة عمل إلى تونس، أجروا خلالها محادثات مع نظرائهم التونسيين، والرئيس قيس سعيد، حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء عطاف والمنقوش في الجزائر، الأربعاء 3 مايو 2023. (الخارجية الجزائرية)