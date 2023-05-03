المنقوش توضح أهداف زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أهداف «زيارة العمل» التي أداها وفد حكومي ليبي إلى تونس اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظرائهم التونسيين بشأن الملفات المشتركة بين البلدين.

ووصل الوفد الليبي الذي ضم إلى جانب المنقوش وزير المواصلات محمد الشهوبي وعددًا من المسؤولين، تونس ظهر اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي أيمن عمار، وعدد من المسؤولين التونسيين.

أهداف زيارة الوفد الليبي إلى تونس

وأوضحت المنقوش عبر حسابها على موقع «تويتر» أن زيارة الوفد الليبي إلى تونس جاءت «لمتابعة ملفات خدمية واقتصادية وسياسية بين البلدين، في مجالات الصحة والمواصلات والنفط. وتسهيل إجراءات الحركة بالمعابر الحدودية وإنهاء ملف تشابه الأسماء وتوحيد مواقف بلدينا إزاء القضايا السياسية بالمنطقة».

- المنقوش والشهوبي في تونس اليوم

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد الليبي عقد فور وصوله لقاء مشتركًا في مقر وزارة الخارجية التونسية لمتابعة تطورات عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلًا عن تأكيدهما مواصلة التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

اليوم الوطني للدبلوماسية التونسية

وخلال اللقاء، هنأت المنقوش نظيرها التونسي باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية والذي يوافق الذكرى 67 لإنشاء وزارة الشؤون الخارجية التونسية الشقيقة، بحسب وزارة الخارجية الليبية.

جلسة المحادثات الليبية - التونسية في تونس، الأربعاء 3 مايو 2023. (الخارجية الليبية)

جلسة المحادثات الليبية - التونسية في تونس، الأربعاء 3 مايو 2023. (الخارجية الليبية)

المنقوش خلال مشاركتها في جلسة المحادثات الليبية - التونسية في تونس، الأربعاء 3 مايو 2023. (الخارجية الليبية)