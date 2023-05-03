وفد حكومي ليبي برئاسة المنقوش يتوجه إلى الجزائر بعد زيارة تونس

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وفد حكومي ليبي برئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إلى الجزائر العاصمة، مساء اليوم الأربعاء، بعد اختتام زيارة عمل أداها إلى تونس.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «من المزمع أن تكمل المنقوش رفقة الوفد الوزاري جولتها بالمنطقة بزيارة الجزائر مساء اليوم لإجراء مباحثات مشتركة مع الجانب الجزائري».

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وقبل توجهه إلى الجزائر، أجرى الوفد الليبي جلسة مباحثات مع نظرائه التونسيين حول عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المشتركة، بحسب ما أعلنته المنقوش عبر حسابها على «تويتر».