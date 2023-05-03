قيس سعيد يجدد التأكيد على موقف تونس بشأن حل الأزمة الليبية ومواصلة التشاور بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الرئيس التونسي قيد سعيد خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير المواصلات محمد الشهوبي، التأكيد على موقف بلاده بشأن حل الأزمة الليبية، واستمرار سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين حول كافة القضايا.

واستقبل سعيد، المنقوش والشهوب بقصر قرطاج، عقب مشاركتهما في جلسة مباحثات أجراها الوفد الليبي مع وزير الخارجية نبيل عمار وعدد من المسؤولين التونسيين تناولت عددًا من الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية بين البلدية، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

موقف تونس بشأن حل الأزمة الليبية

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن لقاء الرئيس قيس سعيد مع الوفد الليبي مثّل مناسبة «جدّد خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد الشقيق ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية»، وشدّد فيه سعيّد «على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

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كما أكّد سعيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في ليبيا وتونس «نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، فضلاً عن رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقاً من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير».

السودان محل اهتمام ليبيا وتونس

وأضافت الرئاسة التونسية أن لقاء الرئيس قيس سعيد مع الوفد الليبي مثّل أيضاً مناسبة للتطرق إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن لقاء المنقوش والشهوبي مع الرئيس التونسي جاء فى إطار الزيارة الرسمية للوفد الحكومي الليبي إلى تونس الشقيقة. وناقش تطورات الأوضاع في السودان.

وأضافت وزارة الخارجية الليبية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على موقف تونس وليبيا «الموحد الداعم لوقف إطلاق النار، وأن تواصل حكومة ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين الشقيقين».

استقبل الرئيس قيس سعيد للمنقوش، الأربعاء، 3 مايو 2023. (الرئاسة التونسية)