ملفا فتح الحدود وإدارة المياه الجوفية على رأس مناقشات المنقوش في الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

حضر ملف فتح المعبرين الحدوديين والمياه الجوفية في مناقشات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ونظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي رفقة عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وترأس الوزيران عطاف والمنقوش جلسة عمل موسعة بالجزائر العاصمة في ثاني يوم من زيارة الوفد الليبي تمحورت حول آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين حيث تطرق الجانبين إلى الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين، والنقل البري والبحري والجوي، والاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية. وفق ما أوضحت الخارجية الجزائرية.

كما استعرض الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة المغاربية والعربية، لا سيّما التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتحركات العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن دماء الأشقاء في السودان.

تسوية الأزمة الليبية

بخصوص جهود تسوية الأزمة، تلقى عطاف من المنقوش عرضًا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في دولة ليبيا، وجدد لها حرص الجزائر على دعم استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدمًا في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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وبالمناسبة أعرب رئيسا دبلوماسية البلدين عن ارتياحهما لمستوى التوافق في رؤى ومواقف البلدين، مؤكدين حرصهما على الحفاظ على سنة التنسيق والتشاور السياسي وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

الحدود بين ليبيا والجزائر

ولاتزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 2014 لأسباب أمنية رغم الأهمية الكبرى من ناحية تنشيط التجارة إلى جانب الروابط الأسرية بين عائلات ليبية وجزائرية وجدت صعوبات كبيرة في التنقل حيث للجزائر ثلاثة معابر مع ليبيا هي معبر الدبداب – غدامس ومعبري «طارات وتينالكوم»، ويبعد الأول بنحو 20 كيلومترا عن مدينة غدامس.

ومطلع أبريل الماضي احتضنت العاصمة طرابلس مشاورات بشأن المشاكل والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي المشترك «دبداب-غدامس». وناقش وقتها وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، مع السفير الجزائري في طرابلس، سليمان شنين، «المشكلات والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي الدبداب ـ غدامس وكيفية حلحلتها»، وذلك من أجل إعادة فتح المعبر الحدودي في أقرب وقت ممكن لتسهيل حركة المرور بين البلدين.

إدارة المياه الجوفية

أما ملف المياه الجوفية فقد عرضت ليبيا في مارس الماضي على لسان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في كلمة أمام قمة الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، ملف إدارة الموارد المائية، على الجزائر وتونس من حيث إنشاء لجنة مشتركة لاستغلال المياه، وإدارة المخزون في الأحواض المشتركة مثل حوض غدامس والتفكير في كيفية استغلاله بشكل جماعي.

عطاف يصاف المنقوش قبل جلسة المباحثات الموسعة بين ليبيا والجزائر، الخميس 4 مايو 2023. (وزاةر الخارجية الجزائرية)