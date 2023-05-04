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المنقوش تتفقد المقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 01:04 مساء
المنقوش تتفقد المقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر
من تفقد المنقوش للمقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر، 4 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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تفقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، المبنى الموقت للسفارة الليبية بالعاصمة الجزائرية، وذلك على هامش زيارتها للجزائر رفقة وفد حكومي.

ويقع المقر الموقت بمنطقة الأبيار، وتستخدمه السفارة الليبية حتى انتهاء أعمال صيانة مبناها القديم الواقع بالمنطقة نفسها، والذي تعود ملكيته للدولة الليبية منذ منتصف القرن الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزات صيانته مطلع العام 2025، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية.

- المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل موسعة بين البلدين
- وفد حكومي ليبي برئاسة المنقوش يتوجه إلى الجزائر بعد زيارة تونس
- المنقوش والشهوبي في تونس اليوم

محاور مشاورات المنقوش في الجزائر
ووصلت المنقوش، مساء الأربعاء، إلى الجزائر العاصمة، وأجرت محادثات مع وزير الخارجية، أحمد عطاف، تمهيدا لجلسة عمل موسعة، الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن المنقوش «حلت في زيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية - الليبية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

ويرافق المنقوش خلال الزيارة وزير المواصلات، محمد الشهوبي، وتأتي الزيارة بعد زيارة عمل إلى تونس، أجريا خلالها محادثات مع نظرائهما التونسيين، والرئيس قيس سعيد، حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من تفقد المنقوش للمقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر، 4 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
من تفقد المنقوش للمقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر، 4 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
من تفقد المنقوش للمقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر، 4 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
من تفقد المنقوش للمقر الموقت للسفارة الليبية في الجزائر، 4 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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