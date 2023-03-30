إيطاليا تحدد مسارين جديدين للمهاجرين القادمين من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حددت السلطات في روما مسارين جديدين لتدفق المهاجرين من ليبيا إلى مدينة روتشيلا إيونيكا وساحل لوكرايد في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وقالت السلطات الإيطالية إن نحو 1500 شخص هبطوا في ميناء كالابريا جنوب البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية، من إجمالي 2200 مهاجر سجلوا منذ بداية العام في عشر عمليات إنزال منفصلة، وفق ما نقلت وكالة «أنسا» الإيطالية مساء الأربعاء.

تجار البشر يستخدمون طريقا جديدا

وقالت الوكالة إن تجار البشر باتوا يستخدمون طريقا جديدا لنقل المهاجرين من موانئ ليبيا إلى منطقة كالابريا وقد وصلت مجموعة من 650 مهاجرا بشكل مستقل إلى ميناء روتشيلا إيونيكا ليلة الأحد الماضي على متن قارب صيد غادر ليبيا قبل نحو خمسة أيام، بالتوازي مع وصول قارب آخر يحمل مهاجرين، وجميعهم رجال من سورية وباكستان وبنغلادش ومصر.

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وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصل 430 شخصا آخرين إلى ميناء كالابريا على متن أربعة قوارب قادمة من ليبيا، وهو ما يثبت تضاؤل أهمية الطريق التركي للهجرة، الذي سلكه القارب الذي جنح وتحطم أمام شاطئ ستيكاتو دي كوترو في كالابريا يوم 26 فبراير الماضي، وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 91 شخصا، كان بينهم 35 قاصرا.

ويحتل المسار الليبي المرتبة الثانية في عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، حيث وصل 10628 مهاجرا إلى البلاد عبره منذ بداية العام وحتى الثلاثاء الماضي، بزيادة 152% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان العدد 4207 مهاجرين.