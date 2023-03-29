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إيطاليا تعلن عن قفزة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا بالربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 02:45 مساء
إيطاليا تعلن عن قفزة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا بالربع الأول
مهاجرون على متن قارب بعد أن أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط، شرق طرابلس، 8 يوليو 2017 (موقع يورو أكتيف الأوروبي)
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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر ليبيا بنسبة 152% خلال الربع الأول من العام 2023. 

وحسب بيانات نقلتها وكالة «نوفا» عن وزارة الداخلية الإيطالية، فقد احتلت ليبيا المرتبة الثانية بعد تونس، إذ وصل منها 10 آلاف و628 مهاجرا من مطلع يناير إلى 28 مارس، مقارنة بـ4207 مهاجرين في الفترة نفسها من العام الماضي.

المنطقة الشرقية
وحسب البيانات الإيطالية، فقد غادر أكثر من نصف الوافدين الجدد من المنطقة الشرقية من ليبيا التي يسيطر عليها القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. وفي يناير الماضي أعلنت كتيبة تابعة لقوات القيادة العامة، ضبط مهاجرين غير شرعيين مختبئين في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة.

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وقف الصيد
​ونقلت «نوفا» عن لورانس هارت، مدير مكتب التنسيق لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في المنظمة الدولية للهجرة ورئيس البعثة لدى إيطاليا ومالطا. القول «وقف الصيد الذي فرضته الحكومة الليبية في وقت معين من العام الماضي. وجد 99% من الصيادين الليبيين أنفسهم عاطلين عن العمل ودون موارد بين عشية وضحاها». وأضاف «لم يعد أصحاب السفن الليبيون يتمتعون بفرصة استخدام سفنهم، التي اشتراها المهربون».

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