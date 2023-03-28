  • Alwasat News
Atwasat

وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 01:26 مساء
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي. (آكي)
alwasat radio

كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن تدفقات الهجرة سجلت «أرقاما قياسية»، مؤكدا أنه «لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات».

وقال بيانتيدوزي خلال مؤتمر «نحن نحب الشرعية» في روما: «في تونس هناك أزمة اقتصادية واجتماعية واستقرارها على المحك، لكن البلاد لا تزال تبذل جهدا كبيرا لاحتواء ظاهرة الهجرة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

- ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة
- تونس ترفض تصريحات بوريل

وأضاف الوزير الإيطالي: «رغم أن أعداد الوافدين مرتفعة للغاية وتكاد تسجل رقما قياسيا، إلا أنه لولا النشاط الوقائي في تونس، لوصل إلينا ضعف هؤلاء الوافدين تقريبا»، وتابع: «إننا نعمل على منع مغادرة المهاجرين حتى على حساب تلقي اللوم، وهو العمل الذي تقوم به رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أوروبا»، لكن «هناك مشكلة في مواءمة التوقيت، لأن الأمر ينطوي على استثمارات تجرى على المديين المتوسط والطويل».

والأسبوع الماضي، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن إمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها يمثل «مشكلة كبيرة». من جهتها، رحبت وزارة الخارجية التونسية «بالدعم البناء الذي قدمه عديد الشركاء بما في ذلك إيطاليا»، مشيرة إلى الاستعداد «لشراكة مسؤولة ومحترمة ومتساوية مع الجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
تأملات في كيان هش (4/4)

تأملات في كيان هش (4/4)
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان العراقي يقر تعديلات لا تحظى بشعبية لقانون الانتخابات
البرلمان العراقي يقر تعديلات لا تحظى بشعبية لقانون الانتخابات
تونس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى «تفهّم خصوصية المرحلة» لإنجاح مسار الإصلاح
تونس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى «تفهّم خصوصية المرحلة» لإنجاح مسار...
البيت الأبيض: لم نشهد أي هجمات خلال 36 ساعة مضت في سورية
البيت الأبيض: لم نشهد أي هجمات خلال 36 ساعة مضت في سورية
الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني
الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية
الرئيس السوري يصل الإمارات في زيارة رسمية...
استقالة وزير الداخلية التونسي
استقالة وزير الداخلية التونسي...
المزيد
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في فبراير
«استشهاد» فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في ......
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة
وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة...
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق...
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف...
الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني
الرئيس الصيني يشيد بالاتفاق السعودي - الإيراني...
المزيد