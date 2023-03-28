وزير الداخلية الإيطالي: لولا تونس لتضاعفت تدفقات الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن تدفقات الهجرة سجلت «أرقاما قياسية»، مؤكدا أنه «لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات».

وقال بيانتيدوزي خلال مؤتمر «نحن نحب الشرعية» في روما: «في تونس هناك أزمة اقتصادية واجتماعية واستقرارها على المحك، لكن البلاد لا تزال تبذل جهدا كبيرا لاحتواء ظاهرة الهجرة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأضاف الوزير الإيطالي: «رغم أن أعداد الوافدين مرتفعة للغاية وتكاد تسجل رقما قياسيا، إلا أنه لولا النشاط الوقائي في تونس، لوصل إلينا ضعف هؤلاء الوافدين تقريبا»، وتابع: «إننا نعمل على منع مغادرة المهاجرين حتى على حساب تلقي اللوم، وهو العمل الذي تقوم به رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في أوروبا»، لكن «هناك مشكلة في مواءمة التوقيت، لأن الأمر ينطوي على استثمارات تجرى على المديين المتوسط والطويل».

والأسبوع الماضي، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن إمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها يمثل «مشكلة كبيرة». من جهتها، رحبت وزارة الخارجية التونسية «بالدعم البناء الذي قدمه عديد الشركاء بما في ذلك إيطاليا»، مشيرة إلى الاستعداد «لشراكة مسؤولة ومحترمة ومتساوية مع الجميع».