  • Alwasat News
Atwasat

شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 01:23 مساء
شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها
من أعمال الصيانة في مدينة سبها، 5 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة في طرابلس وسبها. 

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة أعمال صيانة على أعمدة الإنارة بميدان الشهداء وطريق الشط والعديد من المواقع في مدينة طرابلس، وكذلك تابعت أعمال تركيب مكونات محطة توزيع «30/11» بمنطقة تاجوراء.

شبكة كوابل بميدان التحرير
كما أشارت الشركة إلى الصيانة التي قامت بها فرقة الكوابل والميكانيكية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس، وشملت تركيب وحدة حلقية بدلا من معطوبة علي محطة جاهزة مطعم الربيع، بالإضافة إلى تنفيذ وتجهيز شبكة كوابل بميدان التحرير بمتابعة وتأمين الموقع كنقطة صيانة.

- «الكهرباء»: شحن وتشغيل محول بمحطة في طرابلس 
- «الكهرباء»: وصول محطة نوع «سيمنز» إلى منطقة الرياينة

وفي سبها، تجري أعمال صيانة على دائرة نقل الطاقة (هون- قمرة 2) الوجه (R) جهد (220 ك.ف)، حسب الشركة.

من أعمال الصيانة في العاصمة طرابلس، 5 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال الصيانة في العاصمة طرابلس، 5 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة

كندية تفوز بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» من أول مرة
أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد

أزمات ميلان تزيد حماس «ديربي الغضب» أمام إنتر في الدوري الإيطالي.. الأحد
المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح النادي

المدير الرياضي لبايرن ميونخ ينتقد نوير: الحارس وضع مصالحه الشخصية قبل مصالح ...
رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة

رياح عاتية ودرجة حرارة 103 تحت الصفر على جبل واشنطن بالولايات المتحدة
رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض
شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

شولتس: متوافقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»

صرف شهري نوفمبر وديسمبر للمستفيدات من مبادرة «إيفاء»
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
من طرابلس إلى طبرق.. الأرصاد تصدر تحذيرا إلى الصيادين
من طرابلس إلى طبرق.. الأرصاد تصدر تحذيرا إلى الصيادين
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سلب مركبة مواطن في القوارشة
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي سلب مركبة مواطن في القوارشة
حكومة باشاغا تمهل مصرف الادخار 72 ساعة لصرف أقساط القروض السكنية
حكومة باشاغا تمهل مصرف الادخار 72 ساعة لصرف أقساط القروض السكنية
شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها
شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها
مركز البيضاء الطبي: إجراء 100 جراحة قسطرة قلبية منذ مطلع يناير
مركز البيضاء الطبي: إجراء 100 جراحة قسطرة قلبية منذ مطلع يناير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
موظفو شركة «الخدمات الأرضية» يقررون تعليق الاعتصام بمطار مصراتة
موظفو شركة «الخدمات الأرضية» يقررون تعليق الاعتصام بمطار ......
«الليبية للحديد والصلب»: نقص كبير في تدفق إمدادات الغاز
«الليبية للحديد والصلب»: نقص كبير في تدفق إمدادات الغاز...
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية...
مركز البيضاء الطبي: إجراء 100 جراحة قسطرة قلبية منذ مطلع يناير
مركز البيضاء الطبي: إجراء 100 جراحة قسطرة قلبية منذ مطلع ......
شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها
شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها...
المزيد