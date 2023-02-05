شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال الصيانة في طرابلس وسبها.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة أعمال صيانة على أعمدة الإنارة بميدان الشهداء وطريق الشط والعديد من المواقع في مدينة طرابلس، وكذلك تابعت أعمال تركيب مكونات محطة توزيع «30/11» بمنطقة تاجوراء.

شبكة كوابل بميدان التحرير

كما أشارت الشركة إلى الصيانة التي قامت بها فرقة الكوابل والميكانيكية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس، وشملت تركيب وحدة حلقية بدلا من معطوبة علي محطة جاهزة مطعم الربيع، بالإضافة إلى تنفيذ وتجهيز شبكة كوابل بميدان التحرير بمتابعة وتأمين الموقع كنقطة صيانة.

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وفي سبها، تجري أعمال صيانة على دائرة نقل الطاقة (هون- قمرة 2) الوجه (R) جهد (220 ك.ف)، حسب الشركة.

من أعمال الصيانة في العاصمة طرابلس، 5 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)