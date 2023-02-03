«الكهرباء»: وصول محطة نوع «سيمنز» إلى منطقة الرياينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، وصول محطة «11ك. ف» من نوع «سيمنز» إلى منطقة الرياينة الواقعة بالجبل الغربي (142 كيلومترا جنوب غرب طرابلس)، في إطار جهود إعادة تأهيل محطات التحويل على مستوى البلاد.

وجرى نقل المحطة إلى مخازن الإدارة العامة لمشروعات التوزيع بهدف تركيبها بمحطة «66 ك.ف»، بعد فك الخلايا القديمة لاستبدالها بأخرى جديدة ملائمة لتغذية زيادة الأحمال بالمنطقة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وقالت الشركة إن المحطة الجديدة تمتاز بأحدث المواصفات الفنية بإمكانات تصرف الطاقة الكهربائية بقدرة 20 ميغا فولت أمبير وتغذية جميع خطوط «11 ك. ف» بالمحطة.

وصول محطة نوع «سيمنز» إلى منطقة الرياينة، 3 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

وصول محطة نوع «سيمنز» إلى منطقة الرياينة، 3 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)