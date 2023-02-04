«الكهرباء»: شحن وتشغيل محول بمحطة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تشغيل وشحن محول ووحدة حلقية بإحدى محطات العاصمة طرابلس.

ويتعلق الأمر بمحول القدرة رقم «2» داخل محطة تحويل مفرق السواني جهد «11/30 ك.ف»، واضطلع بالأعمال فنيو ومهندسو دائرة صيانة الجهد المتوسط غرب طرابلس بالتنسيق مع دائرة التحكم الفرعي طرابلس، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وجاء ذلك بعد الانتهاء من توصيل خط مفرق السواني/البيابصة، فيما تكللت هذه الجهود بإرجاع التيار الكهربائي إلى المواطنين.

شحن وتشغيل محول بإحدى محطات طرابلس، 4 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

شحن وتشغيل محول بإحدى محطات طرابلس، 4 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)

شحن وتشغيل محول بإحدى محطات طرابلس، 4 فبراير 2023. (شركة الكهرباء)