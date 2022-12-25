الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الأحد، القبض على شخصين ليبيين يروجان أقراصًا مهلوسة بمنطقة جنزور.

ضبطهم 300 قرص حبوب مهلوسة

وقالت مصلحة الجمارك في بيان إن «أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات جنزور التابع للإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك، تمكنوا من القبض على المتهمين بالمدخل الغربي للمنطقة (بوابة كوبري 17)».

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وأشارت المصلحة إلى «ضبطهم 300 قرص حبوب مهلوسة بحوزتهما»، وجرى إحالتهما إلى النيابة المختصة.