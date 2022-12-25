  • Alwasat News
Atwasat

الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 01:55 مساء
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور
أقراص مهلوسة ضُبطت مع شخصين في جنزور، 25 ديسمبر 2022. (مصلحة الجمارك الليبية)
alwasat radio

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الأحد، القبض على شخصين ليبيين يروجان أقراصًا مهلوسة بمنطقة جنزور. 

ضبطهم 300 قرص حبوب مهلوسة
وقالت مصلحة الجمارك في بيان إن «أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات جنزور التابع للإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك، تمكنوا من القبض على المتهمين بالمدخل الغربي للمنطقة (بوابة كوبري 17)». 

- الداخلية: ضبط سيارة مسروقة منذ 9 أعوام 
- حملات تفتيش في سرت ووادي الشاطئ تسفر عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية
- ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها

وأشارت المصلحة إلى «ضبطهم 300 قرص حبوب مهلوسة بحوزتهما»، وجرى إحالتهما إلى النيابة المختصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في...
معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا

معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية

النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
اتفاق بين مؤسسة النفط ووزارة العمل على تدريب العناصر الوطنية مقابل الأجنبية
اتفاق بين مؤسسة النفط ووزارة العمل على تدريب العناصر الوطنية ...
في تهنئة بعيد الاستقلال.. «أوبك» تشيد بدور ليبيا في توقيع اتفاق 2016
في تهنئة بعيد الاستقلال.. «أوبك» تشيد بدور ليبيا في توقيع اتفاق ...
في ذكرى الاستقلال.. السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا
في ذكرى الاستقلال.. السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
المزيد
نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس
نائب رئيس حكومة باشاغا يتعهد بتوفير احتياجات مستشفى تاكنس...
سويسرا تؤكد دعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار
سويسرا تؤكد دعم ليبيا لإحلال السلام والاستقرار...
ارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور
الجمارك تعلن ضبط مروجي أقراص مهلوسة في جنزور...
في ذكرى الاستقلال.. السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا
في ذكرى الاستقلال.. السيسي يؤكد دعم مصر لليبيا...
المزيد