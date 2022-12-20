  • Alwasat News
Atwasat

ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 01:57 صباحا
ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها
جانب من السيارات المسترجعة (مديرية أمن سبها)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الإثنين، عن ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 10 سيارات، جرى استرجاع خمسة منها، ويجرى البحث عن باقي المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأوضح بيان نشرته صفحة المديرية على «فيسبوك» بأنّ وحدة التحري بمركز شرطة القرضة و«الكتيبة 11» التابعة لـ«اللواء طارق بن زياد»، تمكنتا من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات من أمام المنازل، وذلك فى إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والقبض على المجرمين.

- القبض على 3 أفارقة متهمين بسرقة السيارات في سرت

التشكيل سرق 10 سيارات
وأضاف أن الأجهزة الأمنية داهمت وكرًا للتشكيل العصابي، والذي يستعملونه في وضع المركبات التي يجرى سرقتها وضبطهم بداخله، حيث يتكون من «م.ع.أ» تشادي الجنسية مواليد 1990و«م.ع.أ.م» تشادي الجنسية مواليد 2001 و«م.ن.م.م» ليبي الجنسية.

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بسرقة 9 مركبات آلية، نوع هونداي، من أمام المنازل ومركبة أخرى واحدة بقوة السلاح، حيث يقومون بعد ذلك بتخريدها وبيعها كقطع غيار مستعملة.

أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)
أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)
أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)
أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)
أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)
أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%

نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي

خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

شاهد.. الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس
إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس
انتهاء المرحلة الثانية من إزالة شاليهات غابة قصر خيار (صور)
انتهاء المرحلة الثانية من إزالة شاليهات غابة قصر خيار (صور)
«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم دعم لها
«الشؤون الاجتماعية» تدعو الأسر المنتجة لتعبئة نماذج تمهيدا لتقديم...
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية في شركة مليتة
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية...
شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة والمال في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة والمال في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
رئيس «إيني» يعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا...
المزيد
ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها
ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها...
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس
إشهار مكتب للاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية في طرابلس...
«أبوعجيلة ليس الأخير».. مسؤول أميركي سابق يرجح اتهام ليبيين آخرين في تفجير «لوكربي»
«أبوعجيلة ليس الأخير».. مسؤول أميركي سابق يرجح اتهام ليبيين ......
شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة والمال في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء.. نفوذ السلطة ......
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية في شركة مليتة
باشاغا يرفض تغيير نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط و«إيني» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط