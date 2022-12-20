ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات من أمام المنازل في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الإثنين، عن ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة 10 سيارات، جرى استرجاع خمسة منها، ويجرى البحث عن باقي المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأوضح بيان نشرته صفحة المديرية على «فيسبوك» بأنّ وحدة التحري بمركز شرطة القرضة و«الكتيبة 11» التابعة لـ«اللواء طارق بن زياد»، تمكنتا من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات من أمام المنازل، وذلك فى إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والقبض على المجرمين.

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التشكيل سرق 10 سيارات

وأضاف أن الأجهزة الأمنية داهمت وكرًا للتشكيل العصابي، والذي يستعملونه في وضع المركبات التي يجرى سرقتها وضبطهم بداخله، حيث يتكون من «م.ع.أ» تشادي الجنسية مواليد 1990و«م.ع.أ.م» تشادي الجنسية مواليد 2001 و«م.ن.م.م» ليبي الجنسية.

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بسرقة 9 مركبات آلية، نوع هونداي، من أمام المنازل ومركبة أخرى واحدة بقوة السلاح، حيث يقومون بعد ذلك بتخريدها وبيعها كقطع غيار مستعملة.

أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)

أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)

أحد أفراد التشكيل العصابي (مديرية أمن سبها)