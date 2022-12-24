حملات تفتيش في سرت ووادي الشاطئ تسفر عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مصادرة مواد غذائية (حلويات) منتهية الصلاحية في حملة على محال الحلويات ومستلزمات المقاهي في سرت، فضلًا عن إنذار للمسؤولين عن سوق مرسيط بأدري ببلدية وادي الشاطئ.

وقال المركز في بيان اليوم السبت إن مفتشيه بمكتب سرت واصلوا جولاتهم رفقة الحرس البلدي بالمدينة، وقاموا بجولة تفتيشية علي محال الحلويات ومحال مستلزمات المقاهي للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشترطات الصحية لحماية المستهلك.

ألوان محظورة في محال حلويات بسرت

ومن خلال هذه الجولة جرت مصادرة ألوان محظورة، ومواد منتهية الصلاحية، وإحالة التقرير للجهات المختصة لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

- «الرقابة على الأغذية»: مخالفات طبية في مصحات بحي الأندلس.. ومستنقع في مدرسة بغريان

- ضبط أغذية منتهية الصلاحية في رأس لانوف

- ضبط مواد منتهية الصلاحية في مختبرات طبية بصبراتة

سوء نظافة وسحب متتجات من سوق في وادي الشاطئ

وفي جولة أخرى بسوق مرسيط بأدري في وادي الشاطئ، تبين أن النظافة العامة سيئة للغاية، ومع وضع المواد الغذائية علي الأرضية مباشرة وخلطها بمواد تنظيف بالمخالفة للوائح.

كما جرى ضبط العديد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وسحبها من السوق، مع التوجيه بإعداد تقرير مفصل وإحالتة للجهات المختصة وتوجيه إندار بخصوص الإصلاح والصيانة وتفادي المخالفات المذكورة بعد سحب جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

جانب من حملة تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 24 ديسمبر 2022 (المركز)

جانب من حملة تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 24 ديسمبر 2022 (المركز)

جانب من حملة تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 24 ديسمبر 2022 (المركز)

جانب من حملة تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 24 ديسمبر 2022 (المركز)

جانب من حملة تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت، 24 ديسمبر 2022 (المركز)