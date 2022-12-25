الداخلية: ضبط سيارة مسروقة منذ 9 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص ضبطت سيارة مسروقة نوع «تويوتا افالون» والمبلغ عنها من الغرفة الرئيسية في العام 2013، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الجاني.

كما جرى ضبط ركبة آلية نوع «هونداي أكسنت» مطلوبة من الغرفة الرئيسية ومبلغ عن سرقتها من مركز شرطة طريق المطار سنة 2015، وجرى إحالتها لمديرية أمن طرابلس، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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