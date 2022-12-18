«داخلية الوحدة الوطنية» تعلن ضبط عصابة تهريب مخدرات بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط تشكيل إجرامي لتهريب المخدرات من مدينة طبرق إلى مدن درنة والبيضاء وبنغازي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى «ورود معلومات إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنطقة الشرقية مفادها وجود تشكيل إجرامي يقوم بنقل المخدرات من طبرق إلى المدن الثلاث».

شحنة مخدرات متجهة إلى مدينة بنغازي

وكشفت التحريات خروج شحنة متجهة إلى مدينة بنغازي، حيث جرى التواصل مع رئيس مركز شرطة تنملو وإعداد كمين على الطريق الصحراوي، وفق البيان.

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وحسب البيان، استطاع رجال الشرطة ضبط المركبة الآلية وبداخلها 100 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بـ10 كيلو غرامات، و246 قرصًا مخدرًا، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إحالة القضية إلى النيابة العامة.

مضبوطات كانت بحوزة تشكيل إجرامي لتهريب المخدرات من مدينة طبرق إلى مدن درنة والبيضاء وبنغازي. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)