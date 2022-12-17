مديرية أمن بنغازي: ضبط مطلوب على ذمة وقائع سرقة منازل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن مركز شرطة بوعطني تمكن من ضبط شخص من مواليد 2006 مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة وقائع سرقة منازل حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ وقدره 14 ألف دينار.

وأشارت المديرية في بيان إلى «ورود معلومات عن أحد الأشخاص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة وقائع سرقة منازل ومن ضمن هذه الوقائع سرقة 13 ألفًا و860 دينارًا من أحد المنازل بمنطقة القرية، وسرقة بُندقية كلاشينكوف من منزل آخر بنفس المنطقة وبيعها بـ1500 دينار» ونوه البيان إلى أن المطلوب «سرق 500 دينار من منزل بالمنطقة نفسها، و700 دينار من مركبة مواطن بمنطقة القرية، وطيور من منزل».

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تحريات مركز شرطة بوعطني

وأفادت التحريات بتواجد الشخص بمنطقة القرية كونه «من سكان المنطقة نفسها، وأنه قليل الخروج من المنزل، ما استدعى مراقبة المنزل من قبل أعضاء التحريات لرصد تحركاته وضبطه».

وضبطت عناصر الشرطة المتهم بعد مراقبته، ليتبين أنه يُدعى ع.م.ع من مواليد 2006، واعترف بما نُسب إليه وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لقسم التحريات العامة، وجرى إحالته إلى جهة الاختصاص.