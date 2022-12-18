ضبط مركبة آلية مسروقة في جادو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط مركبة آلية مسروقة نوع ميتشي مزدوجة مطلوبة لدى الغرفة الرئيسية في مديرية أمن جادو.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن ضبط المركبة جاء «من خلال العمل الأمني المشترك بين إدارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن جادو».

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ضبط أكثر من 130 سيارة دون رخص قيادة

ويوم السبت، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 130 سيارة دون رخص قيادة أو لوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية، وذلك خلال حملة شنتها شرطة مرور أبوسليم التابع لمكتب شؤون المرور، على المخالفين، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن طرابلس.

آلية مسروقة نوع ميتشي مزدوجة بعد ضبطها من قبل مديرية أمن جادو. (وزارة الداخلية)

آلية مسروقة نوع ميتشي مزدوجة بعد ضبطها من قبل مديرية أمن جادو. (وزارة الداخلية)