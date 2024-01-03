المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز المنتخب الوطني لكرة السلة المركز الثاني والميدالية الفضية للبطولة العربية التي استضافتها مصر، بعدما فقد نتيجة المباراة النهائية التي جمعته بنظيره المصري مساء اليوم الأربعاء 62 – 87.

أداء مشرف ونتائج تاريخية

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من إحراز الذهبية والفوز بالمركز الأول، فإنه في المجمل فقد تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من تقديم أداء مشرف للغاية مقرون بنتائج غير مسبوقة في تاريخه مشاركاته في البطولات العربية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها منتخب ليبيا لكرة السلة من بلوغ المباراة النهائية.

انتهى الشوط الأول من المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة السلة بتقدم منتخب مصر بنتيجة 39 – 38.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من إنهاء الفترة الأولى لمصلحته بنتيجة 25 – 22، وقدم أداء رائعا في الشوط الأول، وتمكن من فرض أفضليته على مجريات اللعب، وكان ندا للمنتخب المصري.

وفي الفترة الثانية، تحسن أداء المنتخب المصري بشكل ملحوظ، وسجل عديد النقاط، ما مكنه من إدراك التعادل، إلى أن احتسب الحكم رمية حرة لمصلحة منتخب مصر في الثانية الأخيرة من الفترة الثانية، نجح في إحراز نقطة منها، ليُنهي الشوط الأول متقدما 39 – 38.

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وفي الفترة الثالثة، تمكن المنتخب المصري المدعوم من جماهيره الغفيرة من السيطرة على مجريات اللقاء، وزاد من سرعة إيقاع اللعب، وفي الوقت نفسه تراجع تركيز لاعبي المنتخب الوطني، ما سمح للمنتخب المصري بإنهاء الفترة الثالثة متقدما 67 – 47.

وعلى الرغم من المحاولات الليبية للعودة في اللقاء وتقريب النتيجة، فإن السيطرة المصرية تواصلت، لتنتهي المباراة 87 – 62 لمصلحة المنتخب المصري.