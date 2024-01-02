«فرسان» السلة الليبية في مواجهة «نسور قرطاج» بنصف نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة السلة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، نظيره التونسي في نصف نهائي كأس البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

جاء الصعود بعد فوز المنتخب الليبي على نظيره الكويتي بنتيجة 89 نقطة مقابل 76 في ربع نهائي البطولة، ليضرب موعدًا مع المنتخب التونسي الملقب بـ«نسور قرطاج» المتأهل على حساب الصومال.

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ويجمع نصف النهائي الثاني منتخبي مصر والإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بعدما فاز الأول على موريتانيا، وتغلب الثاني على الجزائر.

وتصدر منتخب «فرسان المتوسط» لكرة السلة مجموعته بالعلامة الكاملة من فوزه في ثلاث مباريات على موريتانيا والجزائر والصومال في الدور التمهيدي للبطولة.