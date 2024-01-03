كأس العرب للسلة بين فرحة ليبية منتظرة باللقب الأول والتتويج الـ13 لـ«الفراعنة»

القاهرة - بوابة الوسط

عاشت جماهير ونجوم المنتخب الوطني الليبي لرجال كرة السلة فرحة عارمة أمس الثلاثاء، عقب تخطي تونس، ليصل المنتخب إلى نهائي البطولة العربية المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة.

تحمل البطولة في نسختها رقم 25، والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي أحلام الليبيين للظفر باللقب الأول في تاريخ «فرسان المتوسط».

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في المقابل يعتبر منتخب مصر «الفراعنة» البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة، وكان آخر تتويج مصري في 2017 عندما أقيمت في مصر، لذا يبحث الأخير عن التتويج الـ13 في تاريخه.

موعد المباراة النهائية

ينتظر أن يواجه منتخب ليبيا «فرسان المتوسط»، المتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه، نظيره المصري «الفراعنة» على أرضه ووسط جماهيره، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت ليبيا.