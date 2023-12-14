انطلاق بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم السبت، بتنظيم من كلية التربية البدنية بجامعة ناصر في مدينة طرابلس.

سرقة معدات القوس والسهم

وصرح مدرب المنتخب الليبي للرماية بالسهم والقوس أحمد محمد المجريسي بأن هناك عديد الصعوبات تواجه اللعبة حيث جرى سرقة جميع المعدات الموجودة باتحاد القوس والسهم عقب ثورة 17 فبراير، ولم يتبق سوى القليل التي يحتفظ بها اللاعبون في منازلهم كالأقواس والأسهم.

وقال المجريسي إن هناك محاولات حثيثة لإعادة رياضة الرماية بالقوس والسهم على الرغم من وجود نقص في المعدات، فيما لم تدرج وزارة الرياضة بند المعدات في خطتها لاستيرادها من الخارج، وطيلة ثلاث سنوات لم يحصل الاتحاد على دعم مادي حتى يستطيع التطوير والاهتمام ونشر اللعبة.

وحذر المجريسي من أن رياضة الرماية بالقوس والسهم تحتضر والرياضي لا يجد مصروفه الخاص فيتجه للعمل لتوفير احتياجاته الخاصة ويترك اللعبة، وهذا عائق كبير يسهم في تراجعها.

وطالب مدرب المنتخب الوطني للرماية والقوس والسهم وزارة الرياضة بتخصيص ميزانيات للمنتخبات الليبية، كاشفا أنه يعمل كمدرب بشكل تطوعي، وفقا لتصريحاته لجريدة «الأنباء».

- 100 رامٍ بتواجد ليبي في «أفريقية القوس والسهم» المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024»

- خماسي ليبي في عربية القوس والسهم بتونس

وأوضح المجريسي أن عدد الأندية على مستوى ليبيا يبلغ سبعة أندية، هي: الأهلي طرابلس، والاتحاد العسكري، وسيدي سليم طرابلس، ونادي شمال بنغازي، والنصر في غريان، ونادي هون، والمشعل بالخمس.

وأشار مدرب منتخب الرماية بالقوس والسهم إلى أن بطولة ليبيا ستشهد مشاركة 50 رياضيا من الجنسين سواء ناشئين أو كبار.