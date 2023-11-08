100 رامٍ بتواجد ليبي في «أفريقية القوس والسهم» المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الأربعاء على ملاعب الرقبي بمدينة نابل التونسية بطولة أفريقيا للرماية بالقوس والسهم، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي للرماية طارق أميري، ورؤساء اتحادات ليبيا والجزائر وساحل العاج وجنوب أفريقيا وسيراليون ونيجيريا وتتواصل لمدة خمسة أيام.

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«بوابة الوسط» التقت رئيس الاتحاد التونسي للرماية بالقوس والسهم رضا المناعي الذي رحب في البداية بجميع الضيوف، قائلا «وفرنا كدولة مستضيفة كل الأجواء الملائمة لنجاح البطولة، والتي ستشهد مشاركة 100 رامي يمثلون دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر ونيجيريا وأوغندا وغانا وغينيا والسنغال ومورشيوس وكينيا وناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا ومالاوي وساحل العاج وتشاد وسيراليون والسودان».

التدريب الرسمي لجميع الرماة المشاركين

يشهد اليوم الأربعاء التدريب الرسمي داخل الملعب لجميع الرماة المشاركين، والخميس تنطلق رسميا منافسات البطولة في القوس الأولمبي والقوس المركب والزوجي المختلط، وتتواصل حتى الأحد المقبل.

وفي سؤال لرئيس الاتحاد الأفريقي للقوس والسهم طارق أميري عن كيفية التأهل لأولمبياد باريس 2024، قال: «بداية الشكر لتونس على الاستعداد الجيد والتنظيم الراقي».

التأهل في منافسات فردي القوس الأولمبي

وأضاف أميري «أن التأهل سيكون في منافسات فردي القوس الأولمبي 70 متر لـ6 رماة بتأهل أول وثان فردي الرجال، وأول وثان فردي البنات، وأول الزوجي المختلط، رجل ومرأة».

يشار إلى أنه سبق البطولة معسكر للمدربين تحت إشراف التضامن الأولمبي، وتواصل لخمسة أيام وشهد مشاركة 23 راميا ومدربا من دول ليبيا والسودان وغينيا والمغرب والسنغال وناميبيا وزيمبابوي وسيراليون ومالاوي.

أبطال ليبيا المشاركون في المنافسات

ليبيا ستشارك في المحفل الأفريقي بثلاثة رماة وهم: علي الغراري ومحمد غريب وهشام أبوالقاسم والمدرب أحمد المجريسي.

جانب من التدريبات بظهور ليبي استعدادا لمنافسات البطولة الأفريقية للرماية. (فيسبوك)

رئيس الاتحاد التونسي للرماية بالقوس والسهم رضا المناعي. (فيسبوك)