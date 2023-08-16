ليبيا تشارك في منافسات بطولة العالم للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك المنتخب الوطني للرماية في منافسات بطولة العالم للرماية المقامة بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

101 في بطولة العالم للرماية

يشارك في بطولة العالم للرماية 101 دولة يمثلها 1249 راميًا؛ حيث ستكون مشاركة المنتخب الليبي في تخصص المسدس رجال في منافسات الفردي والفرق.

يمثل ليبيا في بطولة العالم للرماية الرماة إبراهيم عامر، ومحمد بن دلة، وعبدالسميع إبراهيم.

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أما في تخصص السكيت رجال فستكون المشاركة في منافسات الفردي عن طريق الرامي مصطفى فرج.