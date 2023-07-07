الرماية الليبية تسجل نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

حققت الرماية الليبية نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

نتائج الرماية الليبية

تمكن الرامي الدولي الليبي مصطفى فرج رياضي المنتخب الوطني للرماية سكيت من الفوز بالمرتبة الثانية في منافسات الرجال في بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وتأخر الرامي مصطفى فرج بفارق نقطة واحدة عن الرامي الدولي المصري إبراهيم شرف، وبفارق عشر نقاط أكثر من الرامي المصري عمر هشام، الذي حل ثالثا في البطولة.

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يشارك الرامي مصطفى فرج في بطولة الجمهورية بمصر مع نادي الصيد في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية، ويقدم مستويات دولية جعلته دائما في المراكز الأولى للبطولات المصرية.

كما يعد الرامي مصطفى فرج من أبرز نجوم المنتخب الليبي للرماية، تخصص رماية سكيت، وتنتظره العديد من المشاركات والبطولات الدولية مع منتخبنا الليبي للرماية، وفقا لما ذكرته اللجنة الأوليمبية الليبية على حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.