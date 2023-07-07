  • Alwasat News
Atwasat

الرماية الليبية تسجل نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 05:46 مساء
الرماية الليبية تسجل نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية
الرامي الليبي مصطفى فرج خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بمصر (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية الليبية على فيسبوك)
alwasat radio

حققت الرماية الليبية نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

نتائج الرماية الليبية
تمكن الرامي الدولي الليبي مصطفى فرج رياضي المنتخب الوطني للرماية سكيت من الفوز بالمرتبة الثانية في منافسات الرجال في بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وتأخر الرامي مصطفى فرج بفارق نقطة واحدة عن الرامي الدولي المصري إبراهيم شرف، وبفارق عشر نقاط أكثر من الرامي المصري عمر هشام، الذي حل ثالثا في البطولة.

رباعي ليبي في عالمية الرماية بالخرطوش بمصر
ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

يشارك الرامي مصطفى فرج في بطولة الجمهورية بمصر مع نادي الصيد في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية، ويقدم مستويات دولية جعلته دائما في المراكز الأولى للبطولات المصرية.

كما يعد الرامي مصطفى فرج من أبرز نجوم المنتخب الليبي للرماية، تخصص رماية سكيت، وتنتظره العديد من المشاركات والبطولات الدولية مع منتخبنا الليبي للرماية، وفقا لما ذكرته اللجنة الأوليمبية الليبية على حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها

الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها
بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي

بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي
شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة

شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة
في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية

في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية
الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة

الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت

العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة
بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية...
إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات
إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل ...
المنتخب الليبي لكرة الطائرة يهزم نظيره القطري بدورة الألعاب العربية
المنتخب الليبي لكرة الطائرة يهزم نظيره القطري بدورة الألعاب ...
توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بـ«دورينا»
توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بـ«دورينا»
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
المزيد
الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة...
الرماية الليبية تسجل نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية
الرماية الليبية تسجل نتائج طيبة في بطولة الجمهورية المصرية...
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية...
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات ......
توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بـ«دورينا»
توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بـ«دورينا»...
المزيد