ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت ليبيا بميداليتين فضية وبرونزية في البطولة العربية للرماية المقامة في مصر عبر البطل محمد بن دلة، المتوج بالميدالية الفضية في منافسات الرماية بالمسدس 10 أمتار، بينما أحرز برونزية الماستر للرماية على الأطباق المروحية سالم امشيع.

- الليبي بن دلة في الدور الثمانية بالبطولة العربية للرماية

النتائج النهائية منافسات المسدس 10 أمتار

1- يوسف حسام (مصر)

2- محمد بن دلة (ليبيا)

3- عبدالله سيف (الإمارات).

يشار إلى أن الليبي محمد بن دلة تنتظره مشاركة مرتقبة غدا الأحد في بطولة العالم للرماية بالمسدس 10 أمتار وتستضيفها مصر أيضا.

منافسات الأطباق المروحية

الأول- بيرج مشجيان (مصر)

الثاني- هاني أبوالنصر (مصر)

الثالث- سالم امشيع (ليبيا).

تتويج ليبي في البطولة العربية للرماية. (فيسبوك)

تتويج ليبي في البطولة العربية للرماية. (فيسبوك)