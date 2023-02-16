الليبي بن دلة في الدور الثماني بالبطولة العربية للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تمكن الليبي محمد بن دلة من التأهل إلى الدور الثماني بعد أن حل خامسا في الترتيب برصيد 553 نقطة، في البطولة العربية للرماية بالمسدس 10 متر والتي تستضيفها القاهرة في الفترة ما بين 15 و16 فبراير الحالي.

وانطلقت اليوم بمصر المرحلة الأولى لبطولة العرب للرماية بالمسدس 10 متر بمشاركة 14 راميا من دول ليبيا والبحرين والعراق واليمن وتونس وعمان وسورية والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب البلد المضيف مصر.

وجاء ترتيب المتأهلين الثمانية على النحو التالى:

أول الترتيب للإماراتي عبدالله سيف بمجموع 559 نقطة، وحل ثانيا المصري عمر عابدين بمجموع 558 نقطة، وثالثا الإماراتي مهدي كامل بمجموع 556 نقطة، ورابعا المصري يوسف حسام بمجموع 555 نقطة.

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وجاء خامسا الليبي محمد بن دلة بمجموع 553 وسادسا العراقي محمد العبودي بمجموع 547 نقطة، وسابعا الإماراتي علي العبادي بمجموع 545 نقطة، وثامنا القطري علي الهاجري بمجموع 501 نقطة.

الليبي محمد بن دلة خلال مشاركته بالبطولة العربية بمصر، 16 فبراير 2023. (الإنترنت)