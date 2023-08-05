المنتخب الوطني للرماية يشارك في بطولة العالم بأذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك المنتخب الوطني للرماية في بطولة العالم للرماية التي تستضيفها أذربيجان بأربعة رماة.

4 رماة يمثلون ليبيا

وذكرت اللجنة الأولمبية الليبية على حسابها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أن الرماة المختارين لتمثيل المنتخب الليبي في منافسات الفردي والفرق تخصص المسدس عشرة أمتار هم: إبراهيم عامر ومحمد بن دلة وعبدالسميع إبراهيم.

وأضافت اللجنة الأولمبية الليبية أن مصطفى فرج هو الرامي الرابع الذي سيمثل ليبيا في منافسات الفردي تخصص السكيت.

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ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة لتخصص المسدس خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري، كما تقام منافسات تخصص السكيت يومي 18 و19 أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، يمثل ليبيا في الترشح لانتخابات لجنة الرياضيين بالاتحاد الدولي للرماية، الرامي محمد بن دلة؛ حيث ستقام الانتخابات على هامش إقامة البطولة في العاصمة الأذربيجانية باكو.