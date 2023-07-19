الليبي ابن دلة ضمن خماسي عربي مرشح للجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف الاتحاد الدولي للرماية قائمة المرشحين لعضوية لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي، والذين وصل عددهم إلى 29 مرشحا، من بينهم خمسة من العرب: محمد بن دلة (ليبيا) وسارة الدوسري (البحرين) وعبدالله الرشيدي (الكويت) وسعود بن الحسن (السعودية) ورشيد صالح (قطر).

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وأعلن الاتحاد الدولي للرماية نظام الانتخاب باختيار ستة أعضاء للجنة الرياضيين، منهم 4 أعضاء من أسلحة ضغط الهواء، و2 من أسلحة الخرطوش.

ستجرى الانتخابات خلال الجلسة الانتخابية التي ستعقد على هامش بطولة العالم للرماية، التى تستضيفها دولة أذربيجان في الفترة من 14 أغسطس إلى 1 سبتمبر للعام الجاري.