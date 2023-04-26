خماسي ليبي في عربية القوس والسهم بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت أمس الثلاثاء إلى مدينة جربة التونسية بعثة المنتخب الليبي للقوس والسهم والذي ضم الرماة محمد أحمد غريب لفئة الناشئين، بينما ضمت فئة الكبار: علي صالح الغراري ومجدي محمد أبورقيبة وهشام الصويعي ومهند أحمد المجريسي.

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يأتي هذا للمشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للقوس والسهم على صعيد الناشئين والكبار للرجال والسيدات، والتي يستضيفها مركب مصطفى الدوري بمدينة جربة التونسية بداية من اليوم الأربعاء 26 أبريل وتتواصل لمدة خمسة أيام.

يشارك في منافسات البطولة العربية للقوس والسهم قرابة 80 راميا ورامية يمثلون دول ليبيا وتونس ومصر والكويت والعراق وقطر والجزائر والأردن والسودان والإمارات.