نتائج متأخرة للقوس والسهم الليبي في منافسات «البحر المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت بمدينة وهران الجزائرية، اليوم الأربعاء، بطولة فردي القوس والسهم الأولمبي مسافة 70 مترا (سيدات ورجال). وشهد فردي القوس والسهم سيدات مشاركة 27 رامية مثلن دول ليبيا وتركيا، وإيطاليا، واليونان، وإسبانيا، وسلوفينيا، وتونس، وفرنسا، وقبرص، والجزائر، ومصر.

وتوجت بالميدالية الذهبية الرامية التركية ياسمين برصيد 648 نقطة، ونالت الفضية الرامية اليونانية أناتولي برصيد 644 نقطة، والميدالية البرونزية للراميه آنا من سلوفينيا برصيد 643 نقطة.

وجاءت الرامية الليبية مران بعيو في الترتيب 27 والأخير برصيد 385 نقطة.

بطولة الرجال

وشهدت بطولة الرجال مشاركة 36 راميا مثلوا دول ليبيا وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسلوفينيا، وفرنسا، والبرتغال، وكرواتيا، وصربيا، وكوسوفو، ومصر، وقبرص، وتونس، واليونان، والجزائر، وسان مورينو، ولبنان.

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وتوج بالمدالية الذهبية الرامي التركي ميتي كازوز برصيد 670 نقطة، ونال الفضية الإيطالي ماورو نسبولي برصيد 667 نقطة، والميدالية البرونزية للإيطالي فدريكو برصيد 661 نقطة، وجاء الرامي الليبي مجدي أبورقيبة في الترتيب 36 والأخير بـ499 نقطة.