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نشاط ليبي في دورة ألعاب البحر المتوسط والملاكم إبراهيم الساحلي يستعد للمصري عمر السيد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 29 يونيو 2022, 02:40 مساء
نشاط ليبي في دورة ألعاب البحر المتوسط والملاكم إبراهيم الساحلي يستعد للمصري عمر السيد
منافسات الملاكمة. (فيسبوك)
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تتواصل بمدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها التاسعة عشرة، وشهد أمس الثلاثاء، إحراز ليبيا لأول ميدالية برونزية في الكرة الحديدية «تخصص الرافا»، عبر راشد سويسي ومحمود عيسى، بعد فوزهما على الجزائر (12-0).

واليوم الأربعاء، ستكون مشاركة ليبيا في لعبتي الملاكمة والرماية بالقوس والسهم، وفي الملاكمة يقام الدور الربع نهائي لوزن 69 كلغ، ويواجه بطل ليبيا إبراهيم الساحلي المصري عمر السيد العوضي، وسبق له التتويج ببطولة مصر للعام الجاري في وزن 67 كلغ.

ويشارك ثنائي القوس والسهم الليبي مجدى أبورقيبة ومران بعيو، اليوم الأربعاء، في منافسات فردي القوس لمسافة 70 مترًا، بينما تقام منافسات الزوجي المختلط، غدًا الخميس.

وجاء ترتيب أول 8 دول على النحو الآتي:
1- تركيا.. 8 ذهبيات - 3 فضيات - 6 برونزيات.
2- الجزائر.. 6 ذهبيات - 4 فضيات.
3- مصر.. 3 ذهبيات - 5 فضيات - 7 برونزيات.
4- إيطاليا.. 2 ذهب - 7 فضيات - 6 برونزيات.
5- اليونان.. 2 ذهب - 2 برونز.
6- صربيا.. 1 ذهب - 1 فضة - 2 برونز.
7- كرواتيا.. 1 ذهب - 3 برونزيات.
8- ألبانيا.. 1 ذهب - 1 برونز.

منافسات الملاكمة. (فيسبوك)
منافسات الملاكمة. (فيسبوك)
البعثة الليبية في الجزائر. (فيسبوك)
البعثة الليبية في الجزائر. (فيسبوك)
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