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فرحات لـ«بوابة الوسط»: معدات القوس متهالكة ونحاول في الجزائر.. يكفي الظهور النسائي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 29 يونيو 2022, 03:08 مساء
فرحات لـ«بوابة الوسط»: معدات القوس متهالكة ونحاول في الجزائر.. يكفي الظهور النسائي
منافسات القوس والسهم. (فيسبوك)
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تتواصل بمدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط في نسختها التاسعة عشرة، وسط استعدادات ليبية جادة لمختلف المنافسات، أسفرت عن إحراز الكرة الحديدية «تخصص الرافا» ميدالية برونزية عبر راشد سويسي ومحمود عيسى، بعد فوزهما على الجزائر (12-0).

ويشارك ثنائي القوس والسهم الليبي مجدي أبورقيبة ومران بعيو، اليوم الأربعاء، في منافسات فردي القوس لمسافة 70 مترًا، بينما تقام منافسات الزوجي المختلط، غدًا الخميس.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الاتحاد الليبي للقوس والسهم كريم فرحات: «منافسات القوس والسهم في اليوم الأول ستكون التصفيات الأولية (رجال وسيدات) صباحًا ثم الدخول في مرحلة الإقصائيات قبل نهاية اليوم الأول، وغدًا الخميس ستكون منافسات زوجي مختلط وهي أول مشاركة لليبيا في هذا النوع من المنافسات».

سر مشاركة اللاعبة مران بعيو
وأضاف «تشارك ليبيا بالثنائي مجدي أبورقيبة ومران بعيو والمدربة انتصار كريمة، المشاركة لن تكون بالمستوى الذي نطمح له في ظل غياب وضعف الإمكانات، خاصة ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات وقلة المشاركات الخارجية، حيث تشارك مران بمعدات متواضعة مقارنة بدول أخرى منافسة، وقد ارتأى الاتحاد الليبي للقوس والسهم إشراك اللاعبة مران بعيو لتميُّزها على مستوى سرعة تطورها واجتهادها وهي التي تحصلت على بطولة ليبيا في جولاتها الثلاث الموسم الماضي».

وأكمل «لا نعول على حصول مران على مراكز متقدمة من بين أفضل دول تهتم برياضة القوس في العالم ومنها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ومصر وغيرها من دول المتوسط، أما مشاركة بعيو فستكون أول مشاركة لفئة السيدات منذ أكثر من عشر سنوات، وتأتي ضمن خطة لمشروع بناتنا بطلات إذا ما تهيأت الظروف بعون الله والدخول لمرحلة متقدمة على مستوى التأهيل والتدريب والاستعداد للوصول لمنصات مهمة خلال العامين المقبلين لمنتخب السيدات إلى جانب نخبة الناشئين والرجال بإذن الله».

واختتم كريم فرحات حديثه قائلًا «مشاركة مجدي بورقيبة سيعوقها ضعف معداته التي تعرضت في الفترة الأخيرة لمشاكل تقنية لم يسعفنا الوقت لتداركها، بسبب ندرة الإمكانات وصعوبة الحصول على الدعم المناسب لمواجهتها، ونتمنى أن يتحصل على مركز متقدم خلال المنافسات الحالية، فحضرنا إلى الجزائر لنحاول».

منافسات القوس والسهم. (فيسبوك)
منافسات القوس والسهم. (فيسبوك)
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