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غدا.. المنتخب الوطني يواجه تشاد في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 08 سبتمبر 2023, 04:01 مساء
غدا.. المنتخب الوطني يواجه تشاد في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
لقطة من مباراة ليبيا والكاميرون ببطولة أفريقيا أول أمس الأربعاء 6 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
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يلتقي المنتخب الوطني للكرة الطائرة، غدا السبت، نظيره التشادي في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة أفريقيا، التي تقام حاليا في مصر.

تشاد تتخطى غامبيا
تمكن المنتخب التشادي من التأهل لدور الثمانية بعد تغلبه عل المنتخب الغامبي بثلاثة أشواط لشوط واحد، وذلك في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في دور الـ16 ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

جاءت نتيجة الشوط الأول 26-24 لمصلحة غامبيا، ثم فاز المنتخب التشادي بثلاثة أشواط متتالية، كانت نتائجها 25-12 و25-21 و25-16. بينما جرى إعفاء منتخب المنتخب الوطني للكرة الطائرة من اللعب في دور الـ16، وتأهل مباشرة إلى الدور الربع نهائي، لأن مجموعته تكونت من ثلاثة منتخبات فقط.

وقدم المنتخب الوطني للكرة الطائرة أداء طيبا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، وتمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، حيث فاز على غانا بثلاثة أشواط مقابل شوط، ثم فاز على منتخب كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، وأنهى دور المجموعات بفوزه في مباراته الثالثة على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليجمع تسع نقاط تصدر بها الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة.

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من جهته، تمكن منتخب تشاد من عبور دور المجموعات بعدما حقق فوزين على كل من تنزانيا ومالي، وخسر مباراة واحدة أمام تونس.

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