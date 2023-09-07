ليبيا وتونس والجزائر والمغرب في صدارة مجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسفرت نتائج المباريات التي أقيمت أمس الأربعاء، في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة عن تصدر الجزائر ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزها على مصر بثلاثة أشواط دون رد لتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة بست نقاط وتأتي مصر في المركز الثاني بثلاث نقاط تليها بوروندي من دون نقاط.

طائرة تونس تتصدر المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية فازت تشاد على مالي بثلاثة أشواط لصفر، وفازت تونس على تنزانيا بثلاثة أشواط دون رد لتتصدر تونس المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، تليها تشاد بست نقاط، وتنزانيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا مالي من دون نقاط في المركز الرابع.

أما ليبيا فقد عززت صدارتها للمجموعة الثالثة برفع رصيدها إلى تسع نقاط بعد الفوز على الكاميرون بثلاثة أشواط لشوط واحد، لتحل الكاميرون في المركز الثاني بست نقاط، كما جاءت كينيا في المركز الثالث بعد فوزها على غانا بثلاثة أشواط لشوطين. وقد تأهل المنتخب الليبي مباشرة إلى الدور ربع النهائي لأن المجموعة الأولى تضم ثلاثة فرق فقط.

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وفي المجموعة الرابعة حصد المغرب الصدارة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد فوزه السهل على غامبيا بثلاثة أشواط دون رد، كما حلت رواندا في المركز الثاني بعد فوزها على السنغال بثلاثة أشواط دون رد.