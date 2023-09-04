ليبيا تلتقي غانا في أفريقية الكرة الطائرة.. ومصر تفوز في الافتتاح

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في مصر مراسم حفل افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في نسختها الـ24 بحضور وزير الشباب والرياضة المصري دكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر.

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شهد الافتتاح عديد الفقرات من بينها عرض المنتخبات المشاركة وفقرة فنية بالزي المصري القديم، وتشهد النسخة مشاركة 15 منتخبا موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والجزائر وبوروندي.

المجموعة الثانية: تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.

المجموعة الثالثة: ليبيا والكاميرون وكينيا وغانا.

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.

فوز سهل لمصر في مباراة الافتتاح

حقق منتخب مصر فوزا سهلا على بورندي في مباراة الافتتاح بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها كالتالي (25-10، 25-8، 25-11).