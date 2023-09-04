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ليبيا تلتقي غانا في أفريقية الكرة الطائرة.. ومصر تفوز في الافتتاح

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 04 سبتمبر 2023, 12:41 مساء
ليبيا تلتقي غانا في أفريقية الكرة الطائرة.. ومصر تفوز في الافتتاح
منتخب ليبيا يستعد لمنافسات بطولة أفريقيا بمصر. (فيسبوك)
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جرت أمس الأحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في مصر مراسم حفل افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في نسختها الـ24 بحضور وزير الشباب والرياضة المصري دكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر.

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منتخب ليبيا يواصل استعداداته لأفريقية الكرة الطائرة بمصر
 
شهد الافتتاح عديد الفقرات من بينها عرض المنتخبات المشاركة وفقرة فنية بالزي المصري القديم، وتشهد النسخة مشاركة 15 منتخبا موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والجزائر وبوروندي.
المجموعة الثانية: تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.
المجموعة الثالثة: ليبيا والكاميرون وكينيا وغانا.
المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.

فوز سهل لمصر في مباراة الافتتاح
حقق منتخب مصر فوزا سهلا على بورندي في مباراة الافتتاح بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها كالتالي (25-10، 25-8، 25-11).

ليبيا ضمن أجندة اليوم الإثنين في 6 مباريات
يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع ست مباريات في البطولة، ففي المجموعة الثانية تلتقي تونس مع مالي، وتشاد تتبارى مع تنزانيا، وفي المجموعة الثالثة ليبيا تواجه غانا، والكاميرون تتبارى مع كينيا، وفي المجموعة الرابعة غامبيا تلتقي السنغال، ورواندا تتبارى مع المغرب.

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