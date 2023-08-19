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الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 07:41 مساء
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا
تدريب فريق الأهلي طرابلس (حساب النادي على فيسبوك)
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أنهى فريق الأهلي طرابلس استعداداته لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا، غدًا الأحد، أمام فريق نواذيبو الموريتاني.

الأهلي طرابلس يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
ويحل الأهلي طرابلس في السادسة من مساء غد بتوقيت ليبيا، ضيفًا على نواذيبو الموريتاني في لقاء الذهاب بالدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي طرابلس في أن يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الذهاب الذي سيقام على ملعب الشيخ ولد بيديا بنواكشوط، وذلك بهدف تسهيل مهمته في لقاء الإياب وتخطي عقبة الفريق الموريتاني لمواصلة طريقه في البطولة الأفريقية.

18 لاعبًا في قائمة الأهلي طرابلس
وتوجه فريق الأهلي طرابلس إلى موريتانيا بقائمة مكونة من 18 لاعبًا هم: حراسة المرمى: أيمن التيهار، وعبد الحكيم التركي.

خط الدفاع: محمد المنير، ومنصور رزق، وجهاد الأشهب، ومؤيد جدور، ومآب شكري، ومحمود عكاشة، وعبدالعزيز الصويعي، وثيري مانزي.

خط الوسط: موغيشا، ونورالدين القليب، وعبدالمالك الأندلسي، ومراد الهذلي، وعلي بوعرقوب، وعلاء القجدار.

خط الهجوم: محمد الغنودي، وأحمد القديري.

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وبهذا سيضطر الأهلي طرابلس إلى خوض مواجهة نواذيبو الموريتاني وسط غيابات عديدة عن صفوفه، من بينها أحمد كرواع، وأنيس السلتو، وعبدالله الشريف، وعبدالله العرفي، وأحمد التربي، وهناك احتمالية عدم مشاركة الحارس محمد نشنوش، الموجود حاليًا في تونس لظروف خاصة.

استعدادات نواذيبو لمواجهة الأهلي طرابلس
أما نواذيبو الموريتاني فقد استعد بقوة لمواجهة الأهلي طرابلس، فشملت استعدادات الفريق للمباراة الدخول في معسكرات داخلية وخارجية بالمغرب. ويريد الفريق خلال مواجهته غدًا أمام الأهلي طرابلس تجنب المصير الذي لاقاه في مشاركته بالبطولة عام 2018 على يد الأهلي بنغازي حين فاز بموريتانيا على الفريق الليبي بهدفين لهدف، لكنه خسر لقاء الإياب أمام الأهلي بنغازي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بمصر.

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